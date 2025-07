Cocaina dal Sudamerica alla Locride, 21 arresti

agenzia

Operazione condotta dalla Squadra mobile di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA, 10 LUG – La Squadra mobile di Reggio Calabria ha eseguito un’operazione antidroga, sotto le direttive della Dda, che ha portato all’arresto di 21 persone accusate di traffico internazionale di cocaina e coltivazione di canapa indiana. Nell’ambito dell’operazione, denominata ‘Pratì’, sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Reggio Calabria, su richiesta del procuratore della Repubblica, Giuseppe Lombardo. Per 14 delle persone destinatarie dei provvedimenti restrittivi é stata disposta la custodia cautelare in carcere e per le altre sette gli arresti domiciliari. Le persone coinvolte nell’operazione sono accusate di avere fatto parte, a vario titolo, di tre differenti associazioni per delinquere finalizzate, le prime due, all’importazione dalla Colombia e dall’Ecuador di ingenti carichi di cocaina, che veniva occultata all’interno di container trasportati sulle navi commerciali, e una terza specializzata nella coltivazione di piante di canapa indiana e nella commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio della marijuana che ne veniva ricavata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA