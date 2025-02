Coccarda tricolore e Carta, le toghe sfidano il governo

agenzia

Domani lo sciopero. Mattarella: 'il Csm contribuisca a serenità'

ROMA, 26 FEB – Con le coccarde tricolori sulle toghe e una copia della Costituzione tra le mani spiegheranno ai cittadini le ragioni del loro no alla riforma sulla separazione delle carriere che, dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera, è ora all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Da nord a sud i magistrati incroceranno le braccia giovedì per uno sciopero “a difesa della Costituzione”. Una mobilitazione indetta a dicembre dall’Anm e che, ha spiegato il neosegretario generale Rocco Maruotti, non si limita a essere una giornata di astensione dal lavoro, ma di “incontro con la cittadinanza”. E alla vigilia dello sciopero arriva il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, parlando al Plenum del Csm che ha eletto Pietro Gaeta nuovo Pg della Cassazione, ha invitato il Consiglio superiore della magistratura a procedere con celerità nell’assunzione delle sue decisioni e a contribuire “alla serenità” nei rapporti tra le istituzioni. “Vorrei rinnovare al Consiglio il mio auspicio – ha detto il capo dello Stato – di procedere con impegno provvedendo con tempestività ad assumere le sue decisioni” garantendo sempre “l’indipendenza della magistratura”. Sono decine le iniziative e gli eventi in programma domani nelle varie città italiane, a meno di una settimana dall’incontro con la premier Giorgia Meloni in programma il 5 marzo, con il clou in programma a Roma a partire dalle 10. Prima un flash mob sulla scalinata della Corte di Cassazione, con i magistrati che indosseranno una coccarda tricolore sulla toga e terranno in mano una copia della Carta. A seguire pm e giudici si sposteranno in una sala del cinema Adriano, proprio di fronte il palazzo della Corte, dove si terrà l’assemblea pubblica aperta alla società civile, con i vertici dell’Anm, magistrati e cittadini. Sono previsti gli interventi del presidente dell’Associazione Cesare Parodi, del segretario Rocco Maruotti e del vicepresidente Marcello De Chiara. Tra gli ospiti lo scrittore Gianrico Carofiglio e l’ex presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA