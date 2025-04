Coda 10 km sull’A12 tra Recco e Genova Est per veicolo in avaria

agenzia

Agli utenti fermi è in corso la distribuzione dell'acqua

GENOVA, 26 APR – Oltre 10 chilometri di coda con tendenza all’aumento sono segnalati lungo l’autostrada A12 Genova-Sestri Levante nel tratto tra Recco e Genova Est verso Genova a causa di un furgone fermo in avaria in prima corsia all’interno della galleria ‘Monte Quezzi’. Lo comunica Aspi spiegando che nel tratto coinvolto si transita su una sola corsia e agli utenti fermi in coda è in corso la distribuzione dell’acqua. “È in corso la rimozione del veicolo: – spiega la società – operazioni complesse per via delle dimensioni fuori misura del mezzo, che hanno impedito il tempestivo ripristino delle regolari condizioni di viabilità”. Sul posto sono presenti i soccorsi meccanici, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

