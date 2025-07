Coda di 5 chilometri sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià

agenzia

Tempo di percorrenza di 40 minuti per la parte con i cantieri

TORINO, 06 LUG – La bretella autostradale Ivrea-Santhià, nel Torinese, utilizzata da chi percorre la Torino Aosta in direzione sud, presenta cinque chilometri di coda nel tratto dei cantieri per il viadotto Camolesa. Interessano 6,5 chilometri della bretella, per cui viene segnalato un tempo di percorrenza complessivo di 40 minuti. Contattata al telefono, Ativa riferisce che si tratta di ondate di traffico intenso di turisti che stanno rientrando nelle città dalla Valle d’Aosta, sommati a una quota di stranieri in arrivo per le vacanze. Ci sono rallentamenti anche sulla A5 Torino-Aosta nella zona di Quincinetto per maltempo.

