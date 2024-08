agenzia

Per veicolo in avaria

ROMA, 26 AGO – Coda di 6 chilometri sull’A14 Bologna – Taranto tra Pescara Ovest e Pescara Nord per veicolo in avaria, dal chilometro 378 direzione Ancona. E’ quanto risulta dal sito di Autostrade per l’Italia.

