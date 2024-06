Codacons, ‘con Fedez a Taranto per iniziativa a favore comunità’

agenzia

'Città devastata da inquinamento, domani firma collaborazione'

TARANTO, 20 GIU – “Domani il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, e Fedez si incontreranno per sugellare ufficialmente una collaborazione volta a sostenere la comunità di Taranto, ancora colpita dagli effetti devastanti dell’inquinamento industriale dell’ex Ilva”. Lo riferisce l’associazione dei consumatori annunciando una “iniziativa congiunta i cui dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta per le ore 15 nella sala convegni dell’Hotel Mercure” a Taranto. Dopo anni di battaglie legali e botta e risposta sui social, il Codacons sostiene dunque di aver trovato un accordo con Fedez evidenziando “la necessità di far prevalere la salute e la vita sui meri interessi produttivi” che “trova in questo evento una forte espressione di impegno e solidarietà, e un punto di incontro tra il rapper e l’associazione dei consumatori”.

