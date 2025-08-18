Code e rallentamenti per traffico intenso sul nodo ligure

agenzia

Un incidente in A12 e un'auto in avaria in A26

GENOVA, 18 AGO – Code per traffico intenso su tutto il nodo ligure. In Autofiori sono segnalati code e rallentamenti tra Bordighera e il Confine di Stato di Ventimiglia in direzione Francia. Rallentamenti tra Savona e Spotorno. Coda di 4 km in A10 tra Pegli e il bivio A10/A7 per traffico intenso, coda di 1 km in A12 per incidente tra Recco e Rapallo. Coda in A26 tra Ovada e Masone per un’auto in avaria e coda in uscita a Ronco Scrivia in A7 per traffico intenso.

