Code in Autobrennero per un ‘ponte’ in Austria e Germania

agenzia

Divieto di circolazione per i tir a nord del Brennero

BOLZANO, 30 MAG – Il traffico sull’autostrada del Brennero è intenso per la festività di Corpus domini in Austria e Germania. In direzione sud si registrano rallentamenti e code tra Bressanone e Rovereto Sud, come anche direzione Carpi e l’allacciamento A1. Rallentamenti vengono, inoltre, segnalati in direzione nord tra Affi e Rovereto Nord. Per la festività in Austria e in Germania fino alle ore 22:00 in direzione nord da Vipiteno fino al Brennero è in vigore il divieto di transito per tir. Traffico da bollino nero è invece previsto per sabato pomeriggio in direzione nord in A22 per il rientro dei turisti tedeschi dopo il ponte di Corpus domini, ma anche per la fine delle vacanze di Pentecoste in alcuni laender tedeschi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA