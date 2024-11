Sophie Codegoni sentita dai pm di Milano per cinque ore

Italia

La sua denuncia ha portato all'arresto di Alessandro Basciano

È terminata dopo circa cinque ore l’audizione in Procura a Milano di Sophie Codegoni, modella e influencer 23enne che, con le sue denunce per stalking e minacce, anche di morte, ha fatto arrestare una settimana fa Alessandro Basciano, dj 35enne, poi scarcerato dopo meno di 48 ore dal gip Anna Magelli che ha revocato l’ordinanza cautelare per mancanza di gravi indizi, dopo l’interrogatorio, le chat e i documenti depositati dalla difesa. Codegoni, attraverso le sue legali che l’hanno accompagnata fuori dal Palazzo di Giustizia, ha fatto sapere di non poter rilasciare dichiarazioni ai cronisti.

