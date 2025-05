Codice strada, Lice ‘certificato medico terapia per epilessia’

agenzia

Alcuni farmaci potrebbero rendere positivi i test antidroga

ROMA, 15 MAG – Per le persone con epilessia che si mettono alla guida potrebbe essere consigliabile tenere con sé una certificazione medica della terapia farmacologica in corso per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della strada. È quanto afferma la Lega Italiana Contro l’Epilessia (Lice) in una nota. L’entrata in vigore, a dicembre, del nuovo Codice della strada che ha inasprito le sanzioni relative alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ha preoccupato alcune categorie di pazienti, come quelli con epilessia. Il trattamento di questi pazienti comprende infatti farmaci che potrebbero rientrare nella categoria delle ‘sostanze stupefacenti o psicotrope’. Nei mesi scorsi, un comunicato e una circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno chiarito il quadro. “Sebbene con alcuni margini discrezionali di interpretazione il testo della circolare fa ritenere che, tra i farmaci utilizzati per la terapia dell’epilessia, barbiturici, benzodiazepine e cannabidiolo potrebbero essere individuati dalle procedure di screening previste e prospetta l’eventualità della dichiarazione e/o dell’esibizione di certificazione medica, da parte del conducente, attestanti una terapia farmacologica”, precisa il presidente Lice Carlo Andrea Galimberti. “Appare pertanto consigliabile, allo stato attuale, che i conducenti di veicoli a motore in trattamento specifico per crisi epilettiche, in caso di accertamento, possano attestare con certificazione medica (che non deve necessariamente contenere la diagnosi) la terapia farmacologica che hanno in corso”, conclude.

