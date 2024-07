Cogne riapre, Zangrillo “la comunità ha saputo reagire”

agenzia

Ministro in Valle d'Aosta, "superato un momento difficile"

AOSTA, 27 LUG – “Per me oggi è una giornata importante, una giornata nella quale voglio testimoniare la vicinanza del governo a questa a questa comunità, questo luogo meraviglioso. Un luogo che è stato ferito e evidentemente ha bisogno di cura. Io sono molto contento perché ieri sera ho incontrato la comunità di Valtournenche, mi hanno parlato di quello che è successo in questo mese. Ho visto una comunità che ha saputo reagire, una comunità coraggiosa e che ama il proprio territorio. Oggi si riapre la via per tornare a Cogne. Questa manifestazione sportiva è testimonianza del fatto che siete stati capaci di reagire, e di reagire subito”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo pubblicamente stamane alla partenza della gara di corsa in montagna Cervino Matterhorn Ultra Race a Valtournenche, insieme a Cogne il comune più colpito – soprattutto nella frazione di Cervinia – dall’alluvione del 29 e 30 giugno scorsi. “E io vi ringrazio – ha aggiunto il ministro – perché è importante che le persone che vivono questo territorio diano testimonianza di quanto sono pronte a reagire anche agli eventi più drammatici, più difficili. La mia presenza qui vuole testimoniare, come dicevo, l’attenzione, la vicinanza del governo. Luoghi come questo sono la ricchezza del nostro, del nostro paese. Sono luoghi straordinari, sono luoghi pieni di talento, pieni di virtù. E noi dobbiamo essere attenti e dobbiamo essere capaci di curarli. Partecipare alla partenza della Cervino Matterhorn Ultra Race questa mattina vuol dire che abbiamo superato un momento difficile, siete stati capaci di reagire e questa comunità guarda al futuro con ottimismo. Grazie per esserci, e noi cercheremo di essere vicini a voi”.

