Col coltello in tasca al Ghetto di Roma, bloccato

agenzia

Straniero portato in commissariato, forse un senza tetto

ROMA, 23 SET – Fermato per un controllo mentre era seduto nei pressi di un’auto in piazza delle Cinque Scole al Ghetto a Roma, è stato poi trovato in possesso di un coltello. L’uomo, uno straniero, è stato portato al commissariato Trevi per accertamenti e sarebbe un senza fissa dimora. Secondo quanto si apprende, il coltello è stato trovato durante le verifiche in commissariato nascosto negli indumenti. Si procederà al fotosegnalamento per risalire all’identità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA