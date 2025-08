Col fucile per costringere 118 a portare padre in altro ospedale

agenzia

Arrestato a Napoli dai Carabinieri, è un infermiere

NAPOLI, 01 AGO – Nella tarda serata di ieri un 70enne è stato colto da malore in via Taddeo da Sessa, nella zona orientale di Napoli. all’interno di un autolavaggio. Il figlio, secondo quanto hanno riferito i Carabinieri, intervenuti sul posto, arrivata l’ambulanza, avrebbe puntato un fucile contro i sanitari, pretendendo che il padre fosse portato al Policlinico. L’ambulanza è ripartita ma l’anziano è stato portato all’Ospedale del Mare. È lì che sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Identificato e arrestato il 45enne che avrebbe puntato l’arma, poi recuperata in un armadietto dell’autolavaggio. Si tratta di un fucile ad aria compressa. E’ ora ai domiciliari. L’uomo, peraltro, come hanno spiegato i Carabinieri, è un infermiere.

