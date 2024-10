Colle Gran San Bernardo, dal 14 ottobre la chiusura invernale

agenzia

In Valle d'Aosta la Svizzera sarà raggiungibile dal traforo

AOSTA, 08 OTT – Anas e il gestore stradale svizzero hanno programmato la consueta chiusura invernale del Colle del Gran San Bernardo, sulla strada statale 27, a 2.472 metri di quota. Lo stop alla circolazione scatterà alle 11 di lunedì 14 ottobre. In Italia la chiusura interesserà i 7,5 chilometri di statale tra Cerisey, nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, e il confine di Stato La Svizzera sarà quindi raggiungibile imboccando il traforo del Gran San Bernardo. Il provvedimento di chiusura consentirà agli operatori su strada di Anas, già a partire dalla prossima settimana, di smontare in sicurezza le barriere laterali e la segnaletica verticale che rischiano di essere compromesse da slavine e valanghe durante l’inverno. Gli allestimenti saranno poi rimontati per la riapertura al transito, prevista a giugno 2025.

