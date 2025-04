Colombia, recuperati i resti del corpo di Coatti

agenzia

Il ritrovamento consente di ricomporre la salma del noto biologo

SANTA MARTA, 08 APR – Sono state rinvenute poco fa nei pressi dello stadio di Santa Marta, città turistica di oltre mezzo milione di abitanti e capitale del dipartimento di Magdalena, nella regione dei Caraibi, nel nord della Colombia, le parti restanti del corpo smembrato del 42enne biologo italiano Alessandro Coatti. Questo terzo ed ultimo macabro ritrovamento è avvenuto vicino alla zona dove era stata trovata da un gruppo di bambini la valigia con all’interno la testa e gli arti dell’ex ricercatore della britannica Royal Society di Biologia. Proprio grazie a questo primo ritrovamento, la polizia colombiana era riuscita a risalire all’identità di Coatti per il bracciale di un albergo che il nostro connazionale aveva al polso. Altri pezzi del corpo erano poi stati stati trovati invece in un’altra zona della città. Secondo le ricostruzioni, Coatti era scomparso sabato sera, dopo essere salito su un taxi per, presumibilmente, recarsi in una discoteca. Il biologo era in Sudamerica per turismo ed in Colombia viaggiava da solo.

