Colonna di fumo per incendio presso azienda materiale plastiche

agenzia

Le fiamme nella zona di Umbertide, in corso verifiche ambientali

UMBERTIDE (PERUGIA), 20 APR – Un incendio ha interessato nel pomeriggio del giorno di Pasqua materiale plastico all’esterno di una fabbrica nel comune di Umbertide, nella zona di Pian D’Assino. Si è levata una colonna di denso fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, in particolare da tutto il centro abitato di Umbertide e dalle zone limitrofe. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Perugia e del distaccamenti di Città di Castello e Gubbio. Sul posto anche il funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni. Il Comune di Umbertide ha spiegato che “data la gravità della situazione”, sul posto sono presenti anche il personale di Arpa Umbria per la valutazione dell’impatto ambientale, i tecnici dell’Amministrazione, la polizia locale e personale dell’Usl per le verifiche sanitarie e le misure di prevenzione. “Tutte le autorità competenti sono attualmente impegnate nel monitoraggio della situazione, con l’obiettivo di contenerla e gestirla nel modo più efficace possibile, in attesa di ulteriori sviluppi” ha specificato il Comune di Umbertide. Al momento, non sono note le cause che hanno innescato l’incendio. Anche il Comune di Perugia ha diffuso una nota per “rassicurare la cittadinanza, in particolare la comunità di Pierantonio, frazione più vicina all’area interessata”. Sono in corso le misurazioni relative alla qualità dell’aria, da parte di Arpa e Asl con priorità in base alla direzione del fumo. La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, è in costante contatto con la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, “per seguire l’evolversi della situazione e coordinare eventuali azioni congiunte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA