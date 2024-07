Colonnello in pensione indagato per propaganda all’odio razziale

agenzia

La polizia ha sequestrato a casa sua l'uniforme nazista

BOLOGNA, 29 LUG – Il colonnello in pensione Giovanni Fuochi è indagato dalla Procura di Piacenza per l’ipotesi di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. E’ questo il reato, il 604 bis del codice penale, contestato, secondo quanto si apprende, nel decreto di perquisizione eseguito dalla Digos, dopo che l’ufficiale in passato al comando dell’aeroporto militare di San Damiano aveva posato sui social con una divisa con simboli nazisti. La Questura di Piacenza ha infatti sequestrato nella sua casa la divisa delle SS utilizzata per il post su Facebook, un calendario di Benito Mussolini, altri cimeli legati al ventennio fascista ed armi con relative munizioni, regolarmente detenute. L’ex ufficiale, oggi in pensione, aveva posato con giacca grigia, fascia rossa con svastica nera sul braccio, croce di ferro al taschino accompagnando la foto con la scritta “Sinistrorsi vi aspetto”. Il post che ha suscitato grandi polemiche a Piacenza è stato poi rimosso

