Colore rosso in fontana piazza Liberty per Roger Hallam a Milano

Iniziativa comitato pro fondatore Extinction Rebellion

MILANO, 03 AGO – Colore rosso nella fontana della centralissima piazza Liberty a Milano e uno striscione per chiedere la liberazione di Roger Hallam, fondatore dell’associazione per il clima Extinction Rebellion, condannato a 5 anni di prigione da una corte londinese il 18 luglio scorso con “l’accusa di aver cospirato su zoom per bloccare l’autostrada M25 nel novembre di due anni fa”. Lo rendono noto il Comitato milanese per la liberazione di Roger Hallam, World congress for climate justice e Ultima generazione. “Il processo – viene affermato dalle associazioni – è stato una farsa, con un giudice clamorosamente parziale che ha dileggiato gli imputati e negato loro il diritto di difendersi. L’Onu, che aveva inviato un osservatore al processo, ha dichiarato che la condanna è una violazione del diritto internazionale. Si tratta della più lunga pena mai comminata per protesta non-violenta nella storia britannica”.

