Colpì 2 ragazzi con mazza da baseball, professore condannato

agenzia

Pena di un anno per docente di Brescia, '23 colpi in testa'

BRESCIA, 09 MAG – Il tribunale di Brescia ha condannato a un anno di reclusione e al pagamento di un risarcimento da novemila euro il professore di scuola superiore che nel 2021 colpi con una mazza da baseball due studenti. L’aggressione avvenne fuori da scuola, in orario serale e l’insegnante reagì in modo violento dopo che i due ragazzini di 14 e 15 anni, avevano lanciato dei petardi nel giardino della sua abitazione. “Sono stati inferti 23 colpi in testa” stabilirono i medici del pronto soccorso che presero in cura il minore più grave che a causa delle ferite ha dovuto smettere di giocare a calcio.

