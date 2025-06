Colpi d’arma da fuoco sul lungomare, un ferito nel cosentino

agenzia

Gli spari a Rossano al culmine di una rissa, indaga la Polizia

CORIGLIANO-ROSSANO, 16 GIU – Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa sul lungomare di Rossano a Corigliano-Rossano in seguito ad una rissa scoppiata tra diverse persone nella zona della movida. Un giovane è rimasto ferito, ma in maniera lieve, ed è stato trasferito nell’ospedale di Rossano. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA