Colpisce con una testata l’ex che lo aveva appena denunciato

Fermato dai carabinieri a Olbia, l'aggressione in un parcheggio

OLBIA, 08 APR – Un uomo è stato fermato dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia dopo aver colpito l’ex compagna con una testata, per strada, dopo che la donna lo aveva denunciato per molestie. L’aggressione è avvenuta nel piazzale del supermercato Eurospin, vicino all’aeroporto di Olbia. La donna, 37 anni, poco prima aveva denunciato alla polizia l’ex compagno, per molestie. Lui l’ha seguita e l’ha aggredita davanti al supermercato. L’ha colpita con una testata al volto, procurandole un trauma facciale. La donna è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale con un’ambulanza del 118. I carabinieri si sono subito messi sulle tracce dell’aggressore e lo hanno rintracciato nel pomeriggio. L’uomo si trova tutt’ora in caserma in stato di fermo.

