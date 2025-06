Colpita da un ramo a Cascine Firenze, 23enne in codice rosso

agenzia

Il parco è affollato per il concerto stasera dei Guns 'n Roses

FIRENZE, 12 GIU – A causa della caduta di un ramo nel parco delle Cascine di Firenze, oggi molto affollato per il Firenze Rocks con il concerto stasera dei Guns ‘n Roses, è rimasta ferita una ragazza di 23 anni, portata in codice rosso all’ospedale di Careggi con grave trauma cranico e probabile frattura di clavicola e gamba. Contuso dal ramo anche un uomo di 59 anni che ha però rifiutato di andare in ospedale. L’incidente è avvenuto nel viale della Tinaia, intorno alle 13:40, poco distante dall’area concerti, al cui interno nessuno si sarebbe accorto di nulla. In lacrime e molto scosso il fidanzato della 23enne, che era con lei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA