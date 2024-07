Colpita per errore da un proiettile a Sezze, emessi 10 daspo

agenzia

Ragazzi responsabili delle due risse a cui seguì lo sparo

SEZZE, 16 LUG – Sono dieci in totale i daspo urbano emessi dal questore di Latina nei confronti di altrettanti ragazzi, responsabili di aver innescato negli scorsi mesi a Sezze due diverse risse con lancio di sassi, bottiglie e l’utilizzo di armi da taglio, a seguito delle quali una ragazza di 20 anni originaria di Roma venne colpita per sbaglio al malleolo da un colpo di pistola che non era indirizzato a lei. Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Sezze, anche attraverso la visione delle immagini di video sorveglianza e tramite l’acquisizione di alcune testimonianze, avevano consentito di appurare i due distinti episodi in due differenti bar della zona in cui i ragazzi, oltre a scontrarsi tra di loro, avevano danneggiato l’interno dei locali. Una delle risse era poi culminata appunto nell’esplosione di un colpo di arma da fuoco all’interno di un bar, il quale aveva preso la caviglia della ventenne, che si trovava lì con il fidanzato. La valutazione degli atti dell’indagine condotta dai carabinieri ha consentito ai poliziotti della divisione Anticrimine della questura di Latina di attivare i procedimenti amministrativi volti all’applicazione delle misure di prevenzione, notificate in questi giorni ad alcuni dei responsabili. Per gli altri, di nazionalità straniera ed irreperibili, sono state attivate invece le procedure volte al rintraccio per la notifica delle misure emesse.

