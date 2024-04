Colpito da infarto ma ambulanza è senza medico, morto un 62enne

agenzia

E' accaduto a Lamezia Terme. A bordo del mezzo solo infermieri

LAMEZIA TERME, 26 MAR – L’ambulanza è arrivata senza medico a bordo e per un uomo di 62 anni, colto da infarto, non c’è stato nulla da fare. E’ accaduto a Lamezia Terme. I familiari dell’uomo a seguito del malore accusato dal loro congiunto hanno subito allertato i soccorsi arrivati dal vicino ospedale. I sanitari a bordo del mezzo, solo infermieri, hanno tentato di rianimare il sessantaduenne ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nel frattempo, è arrivato l’elisoccorso e il paziente è stato trasportato a Catanzaro dove, all’arrivo, non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. Nel distretto sanitario di Lamezia, intorno al quale gravitano circa 150mila abitanti, ci sono solo 4 ambulanze, tre delle quali Lamezia, Falerna e Maida senza medico. L’unica ambulanza medicalizzata, che è a Soveria Mannelli, domenica scorsa era intervenuta per un altro codice rosso a 40 chilometri di distanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA