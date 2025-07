Colpito da un elevatore, operaio ferito a Portici

agenzia

Il sindaco: "ci sono state negligenze nell'ambito dei lavori"

PORTICI (NAPOLI), 29 LUG – Un operaio di 58 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto stamani a Portici: l’uomo è stato colpito da un elevatore che stava manovrando. A riferirlo è lo stesso sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, il quale spiega che l’incidente è avvenuto poco prima delle 9 durante degli interventi di ristrutturazione autorizzati di un immobile, in via Cellini 31. Secondo i primi accertamenti, l’operaio è stato centrato da un elevatore monofase a palo mentre lo manovrava con il telecomando. L’apparecchio si è infatti ribaltato colpendo l’uomo, che ha riportato lesioni a una mano, a un braccio e all’avanbraccio. L’operaio è stato soccorso e subito trasportato all’Ospedale del Mare, a Napoli, dove è ricoverato in chirurgia. Sul posto dell’incidente è intervenuto il personale della Polizia Municipale di Portici, poi l’Asl e i vigili del fuoco che hanno svolto le prime manovre di soccorso. “A tal proposito – sottolinea il sindaco – dai rilievi eseguiti immediatamente dopo l’incidente si evinceva che il palo di cui si compone l’elevatore non fosse stato fissato al pavimento, motivo per cui si sarebbe poi staccato colpendo l’operaio. Nonostante la costante attività di controllo svolta dagli organi competenti dell’Amministrazione Comunale in tal senso, si è verificato un episodio purtroppo riconducibile a negligenze nell’ambito dei lavori. Sull’accaduto sono attualmente in corso le indagini disposte dal magistrato di turno che dovranno accertare la precisa dinamica dell’episodio. Il Comune di Portici continuerà a svolgere con regolarità tutte le attività finalizzate alla prevenzione di incidenti sul lavoro, controllando con costanza i cantieri presenti sul territorio”.

