Colpito dal calcio di un cavallo, allevatore muore a Orgosolo

agenzia

La vittima aveva 42 anni, trovato senza vita in campagna

NUORO, 19 MAG – Un allevatore di Orgosolo, Battista Mele, di 42 anni, è morto ieri sera nelle campagne tra Galtellì e Lula, in Barbagia, dopo essere stato colpito da un calcio sferrato dal suo cavallo. L’uomo, sposato e con due figli, ieri sera non ha fatto rientro a casa. Preoccupati perché il 42enne non rispondeva alle telefonate, i familiari hanno lanciato l’allarme. Il corpo dell’allevatore è stato trovato privo di vita. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, Mele è stato colpito alla testa da un calcio sferrato dal suo cavallo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA