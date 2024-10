Colpo a azienda scarpe Fucecchio, chiodi per bloccare strade

agenzia

Anche furgoni messi di traverso per ostacolare forze dell'ordine

FUCECCHIO (FIRENZE), 11 OTT – Colpo all’alba in una ditta che produce scarpe per firme di lusso nella zona industriale di Fucecchio (Firenze). Sul posto sono stati ritrovati alcuni furgoni che bloccavano le vie di accesso all’azienda e chiodi lungo l’asfalto, probabilmente per bloccare gli inseguitori forando le vetture delle forze dell’ordine. Le auto di alcuni cittadini che circolavano di mattina presto avrebbero subito danni alle ruote. La strada vicino all’azienda è rimasta bloccata, creando disagi alla circolazione. Il Comune di Fucecchio ha sospeso i servizi di trasporto scolastico e il trasporto pubblico locale (bus e corriere) in alcune frazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sulla vicenda. Il bottino è ancora da quantificare ma potrebbe essere ingente se una banda specializzata ha agito con questo tipo di organizzazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA