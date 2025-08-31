Colpo da 200mila euro da Dior nel centro di Firenze

Furto

Fumo dai locali, ma era provocato dal sistema antirapina

Colpo da circa 200mila euro al negozio Dior la notte scorsa di via Strozzi a Firenze, in pieno centro storico. Sono state rubate borse e capi d’abbigliamento. Del furto, avvenuto verso le 3, si è accorta la vigilanza privata dopo aver temuto per un incendio a causa del fumo che si era diffuso nel grande negozio. In realtà, come hanno appurato i vigili del fuoco, erano i nebbiogeni diffusi dall’allarme antirapina che è entrato in funzione. Si occupa delle indagini la polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA