Colpo in banca, banda di rapinatori sgominata in Bosnia

Un altro componente del gruppo era stato fermato al confine

CASERTA, 26 AGO – La Polizia di Stato ha arrestato in Bosnia Erzegovina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, cinque uomini ritenuti responsabili di una rapina commessa il 22 marzo scorso a Caserta alla filiale della Deutsche Bank di via Bosco. Un altro componente della banda è stato fermato il 15 luglio scorso al confine, mentre cercava di far rientro in Italia. Ulteriori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che di terrà negli uffici della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (ore 10).

