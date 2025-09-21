Coltellata in discoteca, ferito un giovane ad Alba

agenzia

Indagini sulla dinamica appello dei carabinieri ai testimoni

ALBA, 21 SET – È ancora in corso di accertamento la dinamica dell’aggressione che ha portato al ferimento di un diciannovenne, colpito con una coltellata all’addome in una discoteca di Alba (Cuneo). Il ragazzo, un giovane di origine albanese, è stato ferito intorno alle due della scorsa notte. Si trovava al Caffè Latino, dov’era in corso la festa di chiusura della stagione estiva. Trasportato in ospedale a Verduno, il giovane è stato ricoverato: non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Alba hanno sequestrato il coltello. L’aggressione sarebbe avvenuta in un’area priva di videosorveglianza, perciò gli inquirenti invitano i giovani che hanno assistito all’evento “a fornire ai carabinieri di Alba eventuali notizie che saranno trattate con la consueta riservatezza a tutela dei testimoni, vittima ed ogni altra persona legata alla vicenda”. Un appello è rivolto anche all’autore del gesto, affinché si costituisca al più presto.

