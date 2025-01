Colto da malore mentre giocava a basket, bimbo muore in ospedale

agenzia

Ipotesi emorragia cerebrale

TORRAZZA PIEMONTE, 25 GEN – Un bambino di nove anni, Niccolò, residente a Torrazza Piemonte è morto questa mattina all’ospedale Regina Margherita di Torino, dov’era stato ricoverato nel pomeriggio di ieri. Il bimbo ha accusato un malore mentre si stava allenando a basket in una palestra di Chivasso. Immediatamente soccorso è stato trasportato inizialmente all’ospedale cittadino, poi è stato poi trasferito d’urgenza al Regina Margherita di Torino dove i medici hanno lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Purtroppo il quadro clinico era ormai compromesso e il giovane paziente è morto questa mattina. “Non ci sono parole per descrivere cosa stiamo provando in queste ore – lo ricorda attraverso i social la società Pallacanestro Chivasso – gli staff tecnici, dirigenziali, i giocatori si stringono intorno ai genitori e alla famiglia di Nicolò. Porteremo il tuo sorriso sempre in campo con noi”. Il bimbo abitava con i genitori a Torrazza Piemonte. La società sportiva ha annullato tutte le competizioni a cui avrebbe dovuto partecipare in questo weekend. Con tutta probabilità nelle prossime ore la procura richiederà una serie di accertamenti per fare luce sull’accaduto.

