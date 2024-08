Comandante Vespucci, orgoglio rappresentare l’Italia nel mondo

agenzia

Lai, grandi aspettative dalla tappa di Tokyo, un esordio storico

TOKYO, 25 AGO – “Siamo orgogliosissimi” di rappresentare l’Italia nel mondo, “sia come equipaggio che come collettività tutta del Vespucci”. Queste le parole con cui il comandante dell’Amerigo Vespucci, il capitano di Vascello Giuseppe Lai, ha accompagnato l’ingresso nel porto di Tokyo che, per la prima volta nella storia, ha accolto lo storico veliero della Marina Militare italiana. “Siamo alla 22/a tappa del tour mondiale dopo 14 mesi da quando siamo partiti da Genova lo scorso primo luglio 2023 – ha sottolineato -. Si tratta di una tappa tanto attesa, la prima volta di nave Vespucci a Tokyo e in Giappone. Abbiamo grandissime aspettative sia di visitare una cultura diversa e affascinante sia di ricevere una calorosa accoglienza”. La nave scuola ha raggiunto la capitale giapponese dopo 3.630 miglia navigate da Honolulu. “Sono stati giorni intensi – ha aggiunto Lai -, un lungo viaggio attraverso il Pacifico che è stato nomen omen con grosse finestre di bonaccia e un po’ più di mare agitato sotto Tokyo”. “I 115 allievi dell’Accademia navale di Livorno che si sono imbarcati a Los Angeles per completare il loro percorso formativo accademico – ha concluso – hanno accolto questa opportunità con grandissimo entusiasmo e partecipazione”. A Tokyo, così come avvenuto già a Los Angeles, accanto al Vespucci sarà allestito anche il Villaggio Italia, “una sorta di mini-Expo itinerante che accompagna la nave nel suo tour mondiale – ha spiegato il capitano di vascello – e che amplifica quello che è il messaggio del Vespucci, che va oltre la Marina e la Difesa ma abbraccia anche settori come la cultura, la tradizione, i valori italiani e il made in Italy”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA