Commando tenta furto con una ruspa, vigilantes sparano in aria

Per ostacolare l'arrivo dei carabinieri hanno bruciato 6 auto

MILANO, 09 APR – Hanno desistito quando le guardie hanno esploso dei colpi in aria. Prima di cercare di divellere con una ruspa la recinzione di un’azienda di logistica a San Giuliano Milanese, contenente materiale elettronico, avevano bruciato sette mezzi, sei vetture e un furgone, per impedire l’intervento delle forze dell’ordine E’ accaduto stamani all’alba e il ‘commando’ sarebbe stato costituito da sette, otto uomini. Le indagini sono affidate ai carabinieri mentre sono entrati in azione i vigili del fuoco di Milano per domare le fiamme.

