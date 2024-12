Commemorate le vittime strage di Natale del 1998 a Udine

agenzia

Ricordati i 3 poliziotti uccisi da una bomba in viale Ungheria

UDINE, 23 DIC – La Polizia di Stato di Udine ha ricordato oggi i 3 poliziotti uccisi da una bomba in viale Ungheria, il 23 dicembre 1998, nella cosidetta “Strage di Natale” Ricorre, infatti, il 26/o anniversario del tragico evento in cui persero la vita il sovrintendente capo, Adriano Ruttar, il vice sovrintendente, Giuseppe Guido Zanier, e l’assistente capo, Paolo Cragnolino, all’epoca tutti in servizio alle “Volanti” della Questura di Udine, a seguito della devastante esplosione di una bomba posta sulla vetrata di un esercizio commerciale. In onore ai poliziotti caduti, il questore di Udine, Domenico Farinacci, ha deposto un omaggio floreale a nome del capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, presso la lapide collocata sul luogo della strage e al monumento dedicato ai tre poliziotti, nell’area verde di Largo Ospedale Vecchio. Nel pomeriggio, alla presenza delle massime cariche della città, sarà celebrata una messa di suffragio nella chiesa della Beata Vergine del Carmine, officiata dall’arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, unitamente al cappellano della Polizia, don Angelo Favretto. La celebrazione sarà accompagnata dal Coro Polifonico di Ruda.

