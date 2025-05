Commemorazione a tomba di Ramelli a Lodi con saluto romano

agenzia

Presente anche chi l'ha conosciuto personalmente

ROMA, 03 MAG – Una sessantina di persone provenienti da diverse province ha partecipato stamattina, al cimitero Maggiore di Lodi, alla commemorazione della morte di Sergio Ramelli, davanti alla tomba di famiglia in cui è tumulato e dove, il 29 aprile scorso nell’esatto 50esimo anniversario dal suo omicidio, anche il Comune di Lodi ha voluto lasciare un omaggio floreale. Oggi erano presenti esponenti diversi gruppi politici di destra e non sono mancati i saluti romani al rito del ‘presente’. Significativa la presenza sul posto di forze dell’ordine. Alla ricorrenza anche il consigliere di opposizione Gianmario Invernizzi, che non ha fatto il saluto romano, e ha spiegato di aver conosciuto personalmente Sergio Ramelli e la sua famiglia.

