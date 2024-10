Commesse in Anas, società ammessa come parte civile

agenzia

Su patteggiamento Verdini jr udienza il 7 novembre

ROMA, 10 OTT – Anas è stata ammessa come parte civile nel procedimento che vede indagati, tra gli altri, Tommaso Verdini, figlio dell’ex parlamentare Denis, per corruzione e turbativa d’asta in riferimento ad alcune commesse. Oggi era prevista l’udienza gup in cui si doveva discutere la richiesta di patteggiamento a 2 anni e 10 mesi avanzata da Verdini jr ma la decisione è slittata al prossimo 7 novembre. Per questa vicenda Tommaso Verdini venne raggiunto, il 28 dicembre scorso, dalla misura degli arresti domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA