Commiato a Laura Santi, ‘si è battuta per la libertà’

agenzia

'Grazie per quello che sei stata' le dice Filomena Gallo

PERUGIA, 23 LUG – Tanta gente a Perugia per il saluto di commiato a Laura Santi, morta con il suicidio medicalmente assistito dopo essere stata malata per anni di sclerosi. “Laura si è battuta per la sua libertà e per quella degli altri. Anche quando non riusciva più a muovere il suo corpo” ha sottolineato Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni della quale Santi è stata attivista e avvocato che l’ha seguita dell’iter legale. “Ha chiesto di essere ascoltata, di essere libera, di essere rispettata e ha lasciato un segno indelebile. Ti diciamo grazie per quello che hai fatto e soprattutto per quello che sei stata. Tu resterai con noi” ha aggiunto. Nella sala funeraria dove si è svolta la cerimonia è stato anche collocato un maxischermo per permettere a tutti di assistere. Il marito ha ringraziato tutti. “Laura rimarrà accanto a me – ha detto – e spero che ci aiuterete ancora a portare avanti questa battaglia civile (quella sul fine vita – ndr) che va al di là della politica e della religione. Vorrei che quando si fanno certe scelte si ragionasse con la coscienza, si usasse la testa e il cuore. Vorrei che ci lasciassero liberi di fare la nostra scelta”. Una testimonianza è stata portata anche da una di coloro che hanno assistito la giornalista durante la malattia. Nella sala è stato proposto anche il video pubblicato su Facebook da Laura Santi con un appello ai parlamentari proprio sul fine vita. “Ci hai insegnato il valore della parola, detta con verità anche quando è difficile e quando costa” ha quindi sottolineato Filomena Gallo. “Ha resistito al dolore e alla malattia – ha aggiunto – ma ha ottenuto di poter scegliere di non dover più subire quello che non riusciva a sopportare. Non si è mai arresa. Quello che qualcuno chiama scelta di morte per lei è stato l’ultimo atto della vita”. “Laura ci sta chiamando a una vertigine – ha affermato la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi -, prima di tutto come comunità. Ad affrontare la morte in maniera diversa. Pensate che mi ha estorto la promessa di fare una celebrazione con la porchetta. Laura ci ha ricordato una cosa gigantesca: ci ha detto che la sua vita si è compiuta in quella scelta. Lo ha fatto non solo per lei ma per tutti noi”. Presenti alla cerimonia il vicepresidente della Regione Tommaso Bori, la presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, il prefetto di Perugia Francesco Zito, il parlamentare Valter Verini e l’assessore Fabio Barcaioli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA