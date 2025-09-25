Commissione Orlandi: maestro Emanuela,flauto di ‘Accetti’non suo

agenzia

'Lei usava uno Yamaha nichelato, di maggiore qualità'

ROMA, 25 SET – “Non era il suo”. Lo ha detto Loriano Berti, maestro di flauto di Emanuela Orlandi nella scuola di musica ‘Tommaso Ludovico da Victoria’, davanti alla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di emanuela Orlandi, che oggi, nel corso della sua audizione, gli ha mostrato una foto del famoso presunto flauto della Orlandi ritrovato dopo una segnalazione da parte di Marco Fassoni Accetti. “Quello è un Rampone – ha detto l’uomo che è stato maestro della ragazzina scomparsa a Roma nel 1983 – invece quello di Emanuela doveva essere uno Yamaha nichelato, di maggiore qualità”. Secondo Loriano Berti, inoltre, “difficilmente” lo spartito di musica che usarono i presunti rapitori della ragazza poteva essere di Emanuela. A suo dire infatti, lo spartito rinvenuto dagli inquirenti “si usava nella scuola ma più dal terzo, quarto anno” mentre Emanuela era allora solo quindicenne.

