agenzia

La decisione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive

ROMA, 09 DIC – Per la partita Como-Roma, in programma domenica prossima, divieto di trasferta per i tifosi residenti nel Lazio. Lo ha deciso l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Potranno acquistare biglietti esclusivamente i titolari di AS Roma Card non residenti nel Lazio.

