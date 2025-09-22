Como sott’acqua, strade allagate e sottopassi chiusi

agenzia

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

COMO, 22 SET – Como sott’acqua questa mattina a causa delle forti piogge, con picchi fino a 30 millimetri di acqua in un’ora. Sono numerose le vie e le piazze del centro storico allagate. Chiuso il tunnel che consente di transitare sotto la stazione ferroviaria di San Giovanni, la stazione centrale di Como, perché invaso da fango e detriti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

