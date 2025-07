‘Compagna maltrattata’, arrestato il modello Daniel Nilsson

agenzia

Volto noto della tv era a Cervinia, ora attende udienza dal gip

AOSTA, 30 GIU – Il modello svedese Daniel Nilsson si trova nel carcere di Brissogne, alle porte di Aosta, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto per maltrattamenti in famiglia eseguito sabato scorso a Cervinia. Il quarantacinquenne è noto al pubblico di Canale 5 come il ‘Bonus’ di ‘Avanti un altro!’. I fatti risalgono alla notte tra venerdì e sabato: il modello – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – sarebbe stato protagonista di una violenta lite con la propria compagnia nelle vie della località ai piedi del Cervino, dove la coppia era in vacanza. A chiamare le autorità è stata una persona che ha assistito alla scena. L’arresto è poi scattato dopo che la donna è stata ascoltata dai militari: dal suo racconto è emerso che non si sarebbe trattato del primo episodio, configurando potenzialmente l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent. Nilsson dovrà comparire davanti al gip del tribunale di Aosta, che decidere se convalidare l’arresto e se disporre eventuali misure cautelari.

