Comunali Genova: Piciocchi, Ilaria Cavo come vicesindaco

agenzia

"Ne ho chiesto la disponibilità. Coalizione? Clima coeso"

GENOVA, 10 MAR – “Abbiamo appena concluso la riunione di coalizione, tutti i lunedì ci incontriamo, e ho messo al primo punto dell’ordine del giorno l’indicazione di Ilaria Cavo come vice sindaco. Ho chiesto ad Ilaria la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di vice sindaco e lei si è riservata alcune ore per dare una risposta”. Ad annunciarlo il vice sindaco facente funzione e candidato del Centrodestra Pietro Piciocchi. “Ho registrato un clima assolutamente coeso e convinto di tutta la coalizione – ha detto – e sono molto contento perché ancora una volta il centrodestra ha dimostrato di essere molto compatto. Sono convinto che Ilaria potrà dare un contributo straordinario al nostro progetto di città: è una persona solida, di grande esperienza, ha una caratura nazionale che ci permetterà anche di avere relazioni forti con tutto il mondo romano e con il governo, e credo che sia un valore aggiunto importantissimo. Una presenza femminile che esprime la forte presenza e il ruolo delle donne nella nostra coalizione. Sono veramente contento di questa indicazione e spero con tutto il cuore che Ilaria dia la sua risposta favorevole. So che è una persona che vuole bene a questa città, il fatto di mettersi in gioco sicuramente in questo momento per lei può anche essere un sacrificio. Penso che la nostra sia anche un’operazione di grande trasparenza nei confronti dell’elettorato. Noi ci presentiamo chiarendo già i ruoli. Io auspico che anche dall’altra parte ci dicano chi ricoprirà questo ruolo così importante di vice sindaco e ce lo dicano molto presto, per mettere gli elettori in condizione di scegliere”.

