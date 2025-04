Comunali Taranto: FdI ufficializza candidato sindaco Lazzàro

agenzia

Alla presenza del responsabile organizzazione Donzelli

TARANTO, 04 APR – Fratelli d’Italia ha ufficializzato la candidatura a sindaco per il centrodestra di Luca Lazzàro, presidente regionale di Confagricoltura, alle prossime elezioni amministrative di Taranto. A dare la notizia è stato l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, durante la conferenza stampa di presentazione della scuola politica ‘Forma e Informa’, che si è svolta questo pomeriggio al teatro Tarentum, alla presenza del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, dei deputati Dario Iaia e Giovanni Maiorano, europarlamentari ed esponenti locali del partito. “Mi onora la proposta di Fratelli d’Italia – ha detto Lazzàro – e ho dato la disponibilità. La ringrazio dell’attenzione che ha avuto nei miei riguardi. E’ una responsabilità importante. La riflessione è stata significativa anche perchè ho rappresentato l’economia della nostra regione, un’economia importante, il primo settore economico della nostra regione. Lavoreremo per fare in modo che Taranto ricominci a camminare”. Per il candidato sindaco “Taranto non si può rassegnare e non si deve rassegnare. Dobbiamo correre perchè ci sono grandi attese e siamo pronti a lavorare. La città ha bisogno di un governo stabile e di lungimiranza, collegarsi con il governo nazionale e condividere delle scelte importanti che ci aspettano e collegarsi con le altri città della regione per far diventare la nostra terra centrale”.

