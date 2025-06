Comune dell’Aquila consegna alloggio a rifugiato palestinese

agenzia

E' nato a Baalbek (Libano), città gemellata con L'Aquila

L’AQUILA, 04 GIU – I servizi sociali del Comune dell’Aquila hanno messo a disposizione un alloggio del progetto Case a favore di un cittadino di nazionalità palestinese, rifugiato politico in Italia dal 2017, nell’ambito di un più ampio impegno a favore dei diritti umani, dell’accoglienza e della solidarietà internazionale. Nato a Baalbek (Libano), città gemellata con L’Aquila, il rifugiato ha trovato in città protezione e accoglienza. Oggi regolarmente impiegato e pienamente integrato nel tessuto sociale aquilano, potrà finalmente riunirsi alla moglie e ai figli piccoli, attualmente in Svezia, grazie all’assegnazione della casa, di cui oggi sono state consegnate formalmente le chiavi. Il cittadino palestinese ha espresso profonda gratitudine al sindaco Pierluigi Biondi e all’amministrazione comunale per l’opportunità ricevuta, definendo L’Aquila “una città che ha saputo accoglierlo con umanità e rispetto”. “Nella nostra terra – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – c’è stato e ci sarà sempre spazio per accogliere e per la solidarietà vera, per l’attenzione verso chi, in questo momento storico drammatico, ha bisogno di protezione, come in passato è stato per l’Ucraina, l’Afghanistan, il Libano. L’Aquila è città di pace, capace di unire il senso delle istituzioni con la responsabilità morale nei confronti di chi fugge da scenari di guerra. Di fronte alla sofferenza che colpisce civili innocenti, siamo mossi da un principio fondamentale: la tutela della dignità umana, senza scivolare in letture ideologiche”. In un contesto internazionale segnato da un’escalation di violenza in Medio Oriente, l’amministrazione comunale esprime la propria vicinanza al popolo palestinese, vittima di una crisi umanitaria drammatica, e allo stesso tempo solidarietà al popolo israeliano, profondamente colpito dagli attacchi terroristici subiti. “L’unica via percorribile – ha concluso Biondi – è quella di una pace giusta e duratura, fondata sul riconoscimento di due popoli e due Stati. L’Aquila intende continuare a testimoniare, con piccoli ma concreti gesti, la forza della convivenza, della giustizia e della speranza”. Ieri il consiglio comunale ha respinto un odg di condanna nei confronti del governo Netanyahu.

