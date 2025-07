Comune di Cogne, la strada regionale riaprirà alle 18

agenzia

"Lavori ancora in corso, per la notte si potrebbe richiudere"

COGNE, 01 LUG – La strada regionale 47 per Cogne “riaprirà in entrambi i sensi di marcia oggi pomeriggio alle ore 18”. Così l’amministrazione comunale della località ai piedi del Gran Paradiso sui propri canali, dopo le colate detritiche che nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno scorsi hanno invaso la carreggiata, isolando il paese. “I lavori di pulizia e posa delle reti provvisionali sono ancora in corso. Per questo motivo, la Protezione civile regionale confermerà entro le prime ore del pomeriggio se l’apertura sarà definitiva oppure limitata fino alle ore 22”. Dalla tarda mattinata di ieri sono state attivate delle finestre di transito.

