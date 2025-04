Comune Imperia ‘boccia’ ciclabile intitolata a Pertini, polemica

agenzia

Pd, scuse sindaco Scajola sono offensive per tutta la Resistenza

IMPERIA, 30 APR – “Le scuse adottate dal sindaco Scajola sono offensive nei confronti non solo di Sandro Pertini ma di tutta la Resistenza. Vergogna”. Così il consigliere comunale di minoranza a Imperia, Ivan Bracco (Pd), interviene dopo la bocciatura in Consiglio comunale della intitolazione della pista ciclopedonale al compianto presidente della repubblica, il socialista Sandro Pertini. Bracco, così come tutto il centrosinistra, auspicava una risposta affermativa alla proposta di intitolazione presentata nei giorni scorsi. “Finalmente – prosegue – è emerso l’uomo antifascista, che solo tre giorni fa, al discorso del 25 Aprile, si riempiva la bocca di antifascismo, ma pur di stare al potere con la destra che guarda con soddisfazione calpesta la medaglia d’oro al valor militare resistenziale”.

