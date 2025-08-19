Comune Lavagna mette all’asta due loculi per 30 mila euro

agenzia

Prezzo potrebbe salire fino a 50 mila euro

GENOVA, 19 AGO – Trentamila euro di base d asta per due loculi cimiteriali è la cifra chiesta dal comune di Lavagna. Una tomba di famiglia ( due posti) di nuova costruzione, con proprietà per 99 anni, rifinita esternamente in marmo, queste le caratteristiche edilizie dell offerta che sarà aperta a residenti e turisti e potrà essere presentata il 25 settembre. Stando alle prime indiscrezioni, il prezzo potrebbe salire fino a 50 mila euro infatti sono molti i turisti affezionati a Lavagna e che vorrebbero, almeno per 99 anni riposare in pace a due passi dal mare.

