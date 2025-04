Comune Pozzuoli,misure immediate e strutturali per il bradisismo

agenzia

Il Consiglio approva un documento, "anche sostegni economici"

NAPOLI, 14 APR – Il Consiglio comunale di Pozzuoli, dedicato oggi al tema del bradisismo, ha approvato all’unanimità un documento nel quale si chiedono al governo “misure immediate e strutturali” e più fondi per fronteggiare l’emergenza. “Oggi Pozzuoli ha parlato con una sola voce”, scrive il sindaco Gigi Manzoni su Facebook. “Il Consiglio Comunale, unito oltre ogni appartenenza politica, ha approvato all’unanimità un documento rivolto al Governo per affrontare con decisione l’emergenza bradisismo. Un atto di responsabilità e coraggio, che nasce dall’ascolto delle istanze dei cittadini, dei comitati civici, delle imprese e delle famiglie”. “Abbiamo scelto la strada della condivisione – prosegue Manzoni – facendo sintesi delle paure ma anche della forza e della dignità della nostra comunità. Nel documento chiediamo misure immediate e strutturali, oltre a quelle già previste e realizzate: sicurezza, sostegni economici, trasparenza, rafforzamento delle strutture di emergenza. Come accadde durante la crisi degli anni ’80, anche oggi Pozzuoli merita risposte concrete. Non chiediamo favori: chiediamo che sia garantito il diritto a vivere in sicurezza. Pozzuoli vuole vivere, e vivere in sicurezza. Chiediamo al Governo di continuare ad essere al nostro fianco, con la stessa determinazione e unità che oggi ha dimostrato il nostro Consiglio comunale”.

