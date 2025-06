Comune Trieste, ostruzionismo intollerabile su cabinovia

agenzia

Continua la seduta fiume del Consiglio comunale sull'opera

TRIESTE, 13 GIU – “L’opposizione continua con un ostruzionismo che sta bloccando tutto. Non ne posso più. Negli ultimi 25 anni non ho mai visto un atteggiamento simile”. È lo sfogo del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che oggi, in una conferenza stampa, insieme con gli esponenti della maggioranza in Comune, ha spiegato lo stallo nella seduta fiume del Consiglio comunale di Trieste ancora in corso, dove si stanno discutendo le osservazioni sul progetto della cabinovia previsto tra la città e l’altipiano. La maggioranza si è anche appellata “alla responsabilità del centrosinistra, perché così si fermano altri temi importanti che attendono di essere affrontati in aula”, evidenziando che “stanno dicendo no a tutti i nostri progetti, e questo modo di affrontare il Consiglio e di fare politica, non pensiamo sia più tollerabile. Non si può stare quattro giorni riuniti per due osservazioni”. Un iter che, sempre secondo gli esponenti di maggioranza intervenuti, “sta impegnando anche le forze dei dipendenti comunali da giorni. Non è un modo responsabile di agire – hanno ribadito – anche nei confronti dei cittadini”. L’auspicio espresso da sindaco e coalizione è che “si possa superare lo stallo attuale, altrimenti – è stato detto – è chiaro che si andrà avanti a oltranza. Fino a quando non si sa”. “Nessuno ha diritto di bloccare una città” ha aggiunto sul finale l’assessore comunale al Bilancio Everest Bertoli.

