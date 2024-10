Comune Udine rinvia mozione Fdi su patrocinio Italia-Israele

agenzia

Opposizione insorge, sindaco "siamo super partes"

UDINE, 01 OTT – Si è riaccesa al Comune di Udine la querelle sul patrocinio negato alla partita di calcio Italia-Israele in programma allo stadio Friuli il 14 ottobre nell’ambito della Nations League. La maggioranza, guidata dal sindaco Alberto Felice De Toni, ha rinviato la discussione sulla mozione presentata dal gruppo di FdI per riconsiderare la decisione. Il Comune nel luglio scorso non aveva concesso il patrocinio come chiesto dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, ritenendola una “scelta divisiva”. “Il rinvio della discussione – commenta oggi in una nota il capogruppo di Fdi in consiglio comunale Luca Onorio Vidoni – è da considerarsi voto contrario, una bocciatura della maggioranza di sinistra al governo della città. Non è solo uno smacco all’evento, ma una decisione che divide anziché unire, come lo sport dovrebbe sempre fare, e finisce, come detto dal sindaco stesso, per far contenti solo i pro-palestinesi, dimostrando, nel contempo, quanto siano anti-italiani alcuni componenti della maggioranza”. Il sindaco, sostenendo che “l’amministrazione è super partes, lontana da qualunque strumentalizzazione politica della vicenda”, aveva indicato che interesse del Comune era “spostare l’intervento su un piano più alto. Lavoriamo a una iniziativa di pace” che potesse contribuire a “un dialogo multilaterale”. Per i consiglieri Andrea Di Lenardo (Alleanza Verdi Sinistra – Possibile), e Giancarlo Ballotta (Pd), sarebbe stato “corretto discutere la mozione, avremmo voluto poter esprimere la nostra posizione. Saremo in piazza il 14 ottobre per manifestare contro la partita Italia – Israele. Diciamo No al patrocinio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA